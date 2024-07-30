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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 29 Temmuz 2024: Pazartesi günü en çok ne izlendi? Dün hangi yapım AB ve totalde birinci oldu?

        29 Temmuz reyting sonuçları açıklanıyor! Pazartesi günü en çok izlenen yapımlar hangileri oldu?

        Pazartesi günü televizyonda onlarca yapım seyirci ile buluştu. Bazıları reytinglerde birinci olurken, kimi program da reyting sırlamasına giremedi. Peki, dün en çok ne izlendi? İşte, 29 Temmuz Pazartesi total ve AB reyting sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.07.2024 - 08:53 Güncelleme: 30.07.2024 - 08:53
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        Her gün birçok kanalda dizi, film ve program olmak üzere birçok yapım seyirci ile buluşuyor. Ancak sadece bazıları AB ve total reyting sıralamasına girecek kadar izleniyor. Peki, Pazartesi günü en çok ne izlendi? İşte, 29 Temmuz Pazartesi dün AB ve total reytinglere göre en çok izlenen 10 yapım...

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        29 TEMMUZ 2024 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.

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        29 TEMMUZ 2024 PAZARTESİ AB REYTİNG SONUÇLARI

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