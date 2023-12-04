Reyting sonuçları açıklanıyor! 3 Aralık dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu?
Dünün reyting sonuçları, bir önceki günün Total ve AB sıralamasına göre belirleniyor. 3 Aralık Pazar akşamı ekrana gelen; Altın Kafes, Kirli Sepeti, Teşkilat, Yargı ve MasterChef Türkiye reyting sıralamasında ilk sırada yer almak için mücadele verdi. İşte, 3 Aralık dünün reyting sonuçları hakkında merak edilenler...
Dünün reyting sonuçları açıklanıyor. 15 Haziran Perşembe akşamı ekrana gelen dizi, film ve yarışma programları reyting sıralamasında birinci sırada yer almak için yarıştı. TRT 1'de Teşkilat, ATV'de Altın Kafes, Kanal D'de Yargı, FOX TV'de Kirli Sepeti ve TV8'de MAsterChef All Star yayınlandı. İşte 4 Aralık 2023 dünün reyting sonuçları Total ve AB sıralaması...
3 ARALIK TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
3 Arlaık Pazar dünün reyting sonuçları henüz açıklanmadı.
GEÇTİĞİMİZ HAFTA REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?
Total'de 1.sırada TRT1'de izleyiciyle buluşan “Teşkilat”, 2. sırada Kanal D'de yayınlanan “Yargı”, 3.sırada Fox TV'de ekrana gelen “Kirli Sepeti” yer aldı. AB'de ise 1.sırada “Yargı”, 2.sırada “Teşkilat”, 3.sırada TV8'de ekrana gelen “Masterchef Türkiye All Star” yer aldı.