Televizyon kanallarında gündüz ve akşam kuşağında birçok dizi, film, yarışma ve haber programı yayınlanıyor. İzledikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler AB ve Total sıralamasını merak ediyor. 3 Haziran Salı akşamı Kral Kaybederse, Bir Gece Masalı, Mehmed: Fetihler Sultanı, Arka Sokaklar, Korkusuz Korkak, Altına Hücum ve Survivor yapımları yayınlandı. Hangi yapımın zirveye yerleştiği araştırılmaya başlandı. Peki dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 3 Haziran 2025 Reyting sonuçları tablosu...