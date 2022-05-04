Bayram tatilinin ikinci gecesi ekrana gelen dizi, film ve yarışma programları reyting sıralamasında kıyasıya mücadele verdi. 3 Mayıs Salı akşamı ekrana gelen; Show TV'de Ailecek Şaşkınız, Kanal D'de Şarkılar Bizi Söyler, ATV'de Aşk Bu Mu?, Star TV'de Aykut Enişte, TRT 1'de Masumlar Apartmanı, Fox TV'de Recep İvedik 5 ve TV8'de Survivor All Star yapımları reyting sıralamasında mücadele verdi. İşte, 3 Mayıs reyting sonuçlarına göre birinci olan yapım...