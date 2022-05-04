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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Reyting sonuçları 3 Mayıs 2022: Hangi yapım reyting sıralamasında birinci oldu?

Reyting sonuçları 3 Mayıs için araştırılmaya başlandı. Ramazan Bayramı'nın ikinci gecesi 3 Mayıs Salı akşamı Aşk Bu Mu?, Şarkılar Bizi Söyler, Recep İvedik 5, Masumlar Apartmanı, Survivor All Star, Ailecek Şaşkınız, Aykut Enişte yapımları seyirciye keyifli anlar yaşattı. İşte, 3 Mayıs reyting sıralamasında birinci olan yapım...

  • 01
    Reyting sonuçları 3 Mayıs 2022: Hangi yapım reyting sıralamasında birinci oldu? Dünün reyting sonuçlarında hangi yapım birinci oldu?

    Bayram tatilinin ikinci gecesi ekrana gelen dizi, film ve yarışma programları reyting sıralamasında kıyasıya mücadele verdi. 3 Mayıs Salı akşamı ekrana gelen; Show TV'de Ailecek Şaşkınız, Kanal D'de Şarkılar Bizi Söyler, ATV'de Aşk Bu Mu?, Star TV'de Aykut Enişte, TRT 1'de Masumlar Apartmanı, Fox TV'de Recep İvedik 5 ve TV8'de Survivor All Star yapımları reyting sıralamasında mücadele verdi. İşte, 3 Mayıs reyting sonuçlarına göre birinci olan yapım...
  • 02
    Reyting sonuçları 3 Mayıs 2022: Hangi yapım reyting sıralamasında birinci oldu? Dünün reyting sonuçlarında hangi yapım birinci oldu?

    3 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    3 Mayıs Salı akşamı ekrana gelen yapımların reyting sonuçları henüz açıklanmadı, reyting sıralaması belli olduğunda haberimizde yer alacak.
  • 03
    Reyting sonuçları 3 Mayıs 2022: Hangi yapım reyting sıralamasında birinci oldu? Dünün reyting sonuçlarında hangi yapım birinci oldu?

    3 MAYIS TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
  • 04
    Reyting sonuçları 3 Mayıs 2022: Hangi yapım reyting sıralamasında birinci oldu? Dünün reyting sonuçlarında hangi yapım birinci oldu?

    AB REYTİNG SONUÇLARI 3 MAYIS 2022
  • 05
    Reyting sonuçları 3 Mayıs 2022: Hangi yapım reyting sıralamasında birinci oldu? Dünün reyting sonuçlarında hangi yapım birinci oldu?

    26 NİSAN GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

    TOTAL SIRALAMASI

    1- GÖNÜL DAĞI

    2- KARDEŞLERİM

    3- GÖNÜL DAĞI ÖZET

    4- SURVİVOR ALL STAR

    5- KARDEŞLERİM ÖZET

    AB REYTİNG SONUÇLARI

    1- GÖNÜL DAĞI

    2- GÖNÜL DAĞI ÖZET

    3- SURVİVOR ALL STAR

    4- KARDEŞLERİM

     

    5- RAMAZAN SEVİNCİ 

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