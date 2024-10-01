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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 30 Eylül 2024: Kızıl Goncalar, Güzel Aşklar Diyarı, Karadut... Dünün reyting birincisi hangi yapım oldu, AB ve Total sıralaması nasıl?

        Reyting sonuçları 30 Eylül 2024: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

        Dünün reyting sonuçları ile 30 Eylül Pazartesi günü en çok izlenen yapımlar belli oluyor. Dün akşam kuşağında Kanal D'de Güzel Aşklar Diyarı, ATV'de Karadut, TRT 1'de Mehmed: Fetihler Sultanı, Now'da Kızıl Goncalar, Star TV'de John Wick 4, Show TV'de Deha ve TV8'de MasterChef Türkiye yapımları izleyici karşısına çıktı. Peki, dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 30 Eylül 2024 AB ve Total reyting sonuçları sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.10.2024 - 07:21 Güncelleme: 01.10.2024 - 07:21
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        Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma ve haber programı izleyici karşısına çıkıyor. Takip ettikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını araştırıyor. 30 Eylül Pazartesi akşamı yayınlanan Kızıl Goncalar, Güzel Aşklar Diyarı, Karadut, Mehmed: Fetihler Sultanı, Deha ve MasterChef Türkiye yapımlarından hangisinin zirveye yerleştiği merak ediliyor. Peki dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 30 Eylül 2024 Reyting sonuçları tablosu...

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        30 EYLÜL 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Her Pazartesi günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

        30 Eylül 2024 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

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        30 EYLÜL 2024 PAZARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI

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        30 EYLÜL 2024 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

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