Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma ve haber programı izleyici karşısına çıkıyor. Takip ettikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını araştırıyor. 30 Eylül Pazartesi akşamı yayınlanan Kızıl Goncalar, Güzel Aşklar Diyarı, Karadut, Mehmed: Fetihler Sultanı, Deha ve MasterChef Türkiye yapımlarından hangisinin zirveye yerleştiği merak ediliyor. Peki dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 30 Eylül 2024 Reyting sonuçları tablosu...