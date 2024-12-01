Reyting sonuçları 30 Kasım 2024: Gönül Dağı, Yalan, Sahipsizler dünün reyting sonuçlarına göre kim birinci oldu?
Reyting sonuçları ile dünün birincisi belli oluyor. Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma ve haber programı yayınlanıyor. Her gün bir önceki güne ait AB ve Total reyting sonuçları sıralaması araştırılıyor. 30 Kasım Cumartesi günü Kanal D'de Yalan, Star TV'de Sahipsizler, Show TV'de Güldür Güldür Show, TRT1'de Gönül Dağı ekrana geldi. İzledikleri yapımların Total, AB sıralamasını merak edenler 30 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı, kim birinci oldu sorusuna yanıt arıyor. İşte dünün reyting sonuçları ile birinci gelen yapım
Dünün reyting sonuçları ile 30 Kasım Cumartesi günü en çok izlenen yapımlar belli oluyor. Dün akşam Kanal D’de Yalan, Star TV’de Sahipsizler, Show TV’de Güldür Güldür Show, TRT1’de Gönül Dağı yayınlandı. Peki, hangi yapım zirveye yerleşti? İşte 30 Kasım 2024 dünün AB ve Total reyting sonuçları sıralaması…
REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.
GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?
23 Kasım 2024 reyting sonuçları açıklandı.
Total’de 1. sırada TRT 1’de izleyici ile buluşan “Gönül Dağı”, 2. sırada “Gönül Dağı” özet bölümü, 3. sırada ise TV8’de yayınlanan “MasterChef Türkiye” yer aldı.
AB’de 1. sırada “Gönül Dağı”, 2. sırada “Güldür Güldür Show”, 3. sırada ise “Güldür Güldür Show” özet bölümü yer aldı.
Dünün AB ve Total sıralaması şöyle;
23 KASIM 2024 CUMARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI