Reyting sonuçları 30 Kasım AB ve total sıralaması
30 Kasım reyting sonuçları AB ve total sıralaması geçtiğimiz Perşembe günü ekrana gelen yapımların ardından merak edilip araştırılıyor. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? Geçtiğimiz akşam yayınlanan Hudutsuz Sevda, MasterChef All Star ve Aldatmak gibi yapımlar reytinglerde rakiplerini zorladı. İşte güncel 30 Kasım reyting sonuçları...
Reyting sonuçları 30 Kasım Cuma günü yaşanan rekbaetin ardından televizyon izleyicileri ve magazin gündemini takip edenler tarafından merak edilip araştırılıyor. Geçtiğimiz akşam ekrana gelen, Hudutsuz Sevda, MasterChef All Star, Aldatmak, rakiplerini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte güncel 30 Kasım reyting sonuçları...
30 KASIM TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
30 KASIM AB REYTİNG SONUÇLARI