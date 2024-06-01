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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 31 Mayıs 2024: Cuma günü AB ve total reytinglerde kim birinci oldu Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını ve Gaddar

        Reyting sonuçları açıklanıyor! 31 Mayıs Cuma günü en çok ne izlendi?

        Reyting rekabeti tüm hızıyla sürüyor. Dün televizyonda Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Gaddar ve Arka Sokaklar gibi birçok yapım vardı. Ancak sadece bazıları zirveye oturabildi. İşte, 31 Mayıs Cuma AB ve total reyting sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.06.2024 - 08:18 Güncelleme: 01.06.2024 - 08:18
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        Dün birçok yapım gündüz ve akşam kuşağında seyirci ile buluştu. Kızılcık Şerbeti, Kara Ağaç Destanı, Yalı Çapkını, Gaddar, ve Arka Sokaklar dizilerinin yeni bölümleri yayınlandı. Peki, reytinglerde kim birinci oldu? İşte, 31 Mayıs 2024 Cuma AB ve total reyting sonuçları...

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        31 MAYIS CUMA TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        Reyting sonuçları henüz gelmedi. Geldiğinde haberimize ekleyeceğiz.

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        31 MAYIS CUMA AB REYTİNG SONUÇLARI

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