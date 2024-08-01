31 Temmuz reyting sonuçları açıklanıyor! Çarşamba günü en çok izlenen yapımlar hangileri oldu?
Çarşamba günü televizyonda onlarca yapım seyirci ile buluştu. Bazıları reytinglerde birinci olurken, kimi program da reyting sırlamasına giremedi. Peki, dün en çok ne izlendi? İşte, 31 Temmuz Çarşamba total ve AB reyting sıralaması...
Her gün birçok kanalda dizi, film ve program olmak üzere birçok yapım seyirci ile buluşuyor. Ancak sadece bazıları AB ve total reyting sıralamasına girecek kadar izleniyor. Peki, Çarşamba günü en çok ne izlendi? İşte, 31 Temmuz Çarşamba dün AB ve total reytinglere göre en çok izlenen 10 yapım...
31 TEMMUZ 2024 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.
31 TEMMUZ 2024 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SONUÇLARI