4 Ağustos reyting sonuçları açıklanıyor! Pazar günü en çok izlenen yapımlar hangileri oldu?
Pazar günü televizyonda onlarca yapım seyirci ile buluştu. Bazıları reytinglerde birinci olurken, kimi program da reyting sırlamasına giremedi. Peki, dün en çok ne izlendi? İşte, 4 Ağustos Pazar total ve AB reyting sıralaması...
Her gün birçok kanalda dizi, film ve program olmak üzere birçok yapım seyirci ile buluşuyor. Ancak sadece bazıları AB ve total reyting sıralamasına girecek kadar izleniyor. Peki, Pazar günü en çok ne izlendi? İşte, 4 Ağustos Pazar dün AB ve total reytinglere göre en çok izlenen 10 yapım...
4 AĞUSTOS 2024 PAZAR TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.
4 AĞUSTOS 2024 PAZAR AB REYTİNG SONUÇLARI