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Reyting sonuçları açıklandı! İşte 4 Haziran AB ve total reyting sonuçları

Reyting sonuçları 4 Haziran Pazar günü ekrana gelen yapımların ardından merak edilip araştırılıyor. Pazar günlerinin eğlencesi Güzel Günler izleyicileri bu hafta da ekranlara kilitledi. Peki 4 Haziran Pazar günü hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte güncel reyting sonuçları...

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  • REYTİNG SONUÇLARI 4 Haziran 2023: Reyting sonuçları açıklandı! Hangi yapım birinci oldu?

    4 Haziran reyting sonuçları geçtiğimiz gün yani Pazar günü ekrana gelen yapımların ardından şekillendi. Her hafta olduğu gibi bu hafta da, Show TV'nin sevilen dizisi Güzel Günler izleyicileri ekrana kilitledi. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? 

    İşte 4 Haziran AB ve total reyting sıralaması:
  • REYTİNG SONUÇLARI 4 Haziran 2023: Reyting sonuçları açıklandı! Hangi yapım birinci oldu?

    4 HAZİRAN TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

    TESKILAT TRT 1

    GUZEL GUNLER SHOW TV

    SURVIVOR TV8

    GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

    SHOW ANA HABER SHOW TV

    KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV

    JURASSIC WORLD (Y.S) KANAL D

    TESKILAT (OZET) TRT 1

    ATV ANA HABER ATV

    GUZEL GUNLER (OZET) SHOW TV
  • REYTİNG SONUÇLARI 4 Haziran 2023: Reyting sonuçları açıklandı! Hangi yapım birinci oldu?

    4 HAZİRAN AB REYTİNG SONUÇLARI

    TESKILAT TRT 1

    GUZEL GUNLER SHOW TV

    GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

    GUZEL GUNLER (OZET) SHOW TV

    SHOW ANA HABER SHOW TV

    KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV

    SURVIVOR TV8

    JURASSIC WORLD (Y.S) KANAL D

    TESKILAT (OZET) TRT 1

    HABER ONU SHOW TV

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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