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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 4 Haziran 2024 Salı dünün AB ve total reyting sıralaması: Bahar, Mehmed: Fetihler Sultanı ve Survivor All Star

        Reyting sonuçları ile dün en çok izlenen yapımlar: 4 Haziran AB ve total reyting sonuçları

        Reyting sonuçları, 4 Haziran Salı günü yayınlanan yapımlar arasından belirleniyor. Dün akşam SHOW TV ekranlarında yayınlandığı ilk günden bu yana büyük bir ilgiyle takip edilen Bahar dizisi yayınlandı. Ayrıca diğer kanallarda Mehmed: Fetihler Sultanı ve Survivor All Star seyircisi ile buluştu. İşte, 4 Haziran 2024 Salı reyting sonuçları ile dünün AB ve total reyting sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.06.2024 - 08:20 Güncelleme: 05.06.2024 - 08:20
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        Dün akşam televizyon ekranlarına gelen yapımların reyting sonuçları araştırılıyor. AB ve total reyting sonuçları ile dizi, program ve ana haber bültenlerinin reytinglerdeki sırası belli oluyor. Peki, dün en çok ne izlendi, hangi dizi reytinglerde birinci oldu? İşte, 4 Haziran 2024 Salı gününe ilişkin AB ve total reyting sıralamasına dair detaylar...

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        4 HAZİRAN 2024 SALI TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        Düne ilişkin reyting sonuçları henüz belli olmadı. 4 Haziran 2024 Salı gününe dair AB ve total reyting sıralaması açıklandığında haberimize eklenecek.

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        4 HAZİRAN 2024 DÜNÜN AB REYTİNG SIRALAMASI

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