Reyting sonuçları 4 Ocak Çarşamba günü ekrana gelen yapımların ardından şekillendi. Salı günü reyting şampiyonu olan Müge ANlı ile Tatlı Sert "Sapık Sinan" olayıyla yine reyting zirvesinde rakiplerini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?

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