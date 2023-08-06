Reyting sonuçları açıklanıyor! 5 Ağustos dünün reyting sıralaması ile hangi dizi birinci oldu?
Dünün reyting sonuçları, Total ve AB sıralamasına göre belirleniyor. 5 Ağustos Cumartesi akşamı ekrana gelen dizi, film ve yarışma programları reyting sonuçları sıralamasında birinci olmak için yarıştı. İşte, 5 Ağustos 2023 dünün reyting sonuçları...
Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapımın zirvede yer aldığı televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. 5 Ağutos Cumartesi akşamı ekrana gelen; dizi, film ve proframlar Total ve AB reyting sıralamasında zirvede yer almak için mücadele verdi. İşte 5 Ağustos 2023 Cumartesi dünün reyting sonuçları sıralaması ile ilk sırada yer alan yapım...
DÜNÜN TOTAL REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
5 Ağustos dünün Total ve AB reyting sonuçları henüz açıklanmadı.
29 TEMMUZ GEÇTİĞİMİZ HAFTA 7 NİSAN TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
TOTAL
1 - Masterchef
2 - Güldür Güldür Show
3 - Show TV Ana Haber