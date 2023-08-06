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        Haberler Televizyon REYTİNG SONUÇLARI 5 Ağustos 2023: Dünün reyting sonuçları ile hangi dizi reyting sonuçları sıralamasında birinci oldu?

        Reyting sonuçları açıklanıyor! 5 Ağustos dünün reyting sıralaması ile hangi dizi birinci oldu?

        Dünün reyting sonuçları, Total ve AB sıralamasına göre belirleniyor. 5 Ağustos Cumartesi akşamı ekrana gelen dizi, film ve yarışma programları reyting sonuçları sıralamasında birinci olmak için yarıştı. İşte, 5 Ağustos 2023 dünün reyting sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.08.2023 - 08:30
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        Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapımın zirvede yer aldığı televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. 5 Ağutos Cumartesi akşamı ekrana gelen; dizi, film ve proframlar Total ve AB reyting sıralamasında zirvede yer almak için mücadele verdi. İşte 5 Ağustos 2023 Cumartesi dünün reyting sonuçları sıralaması ile ilk sırada yer alan yapım...

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        DÜNÜN TOTAL REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        5 Ağustos dünün Total ve AB reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

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        29 TEMMUZ GEÇTİĞİMİZ HAFTA 7 NİSAN TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        TOTAL

        1 - Masterchef

        2 - Güldür Güldür Show

        3 - Show TV Ana Haber

        4

        AB

        1 - Masterchef

        2 - Güldür Güldür Show

        3 - Show TV Ana Haber

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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