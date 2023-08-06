REYTİNG SONUÇLARI 5 Ağustos 2023: Dünün reyting sonuçları ile hangi dizi reyting sonuçları sıralamasında birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI 5 Ağustos 2023: Dünün reyting sonuçları ile hangi dizi reyting sonuçları sıralamasında birinci oldu?

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Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapımın zirvede yer aldığı televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. 5 Ağutos Cumartesi akşamı ekrana gelen; dizi, film ve proframlar Total ve AB reyting sıralamasında zirvede yer almak için mücadele verdi. İşte 5 Ağustos 2023 Cumartesi dünün reyting sonuçları sıralaması ile ilk sırada yer alan yapım...