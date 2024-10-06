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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 5 Ekim 2024: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

        Reyting sonuçları 5 Ekim 2024: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?

        Dünün reyting sonuçları 5 Ekim Cumartesi günü için araştırılmaya başlandı. Dün akşam Yalan, Kör Nokta, Deha, Düğüm Salonu, Gönül Dağı, Yabani ve MasterChef Türkiye yapımları izleyici karşısına çıktı. Medya gündemini yakından takip edenler ise sabahın ilk ışıklarıyla beraber AB ve Total tablosu için arama motorlarına yöneldi. Peki, 5 Ekim 2024 reyting sonuçları birincisi kim oldu, AB ve Total sıralaması nasıl?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.10.2024 - 08:11 Güncelleme: 06.10.2024 - 08:11
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        Dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve yarışma programları günün birincisi olmak için yarıştı. 5 Ekim Cumartesi akşamı Yalan, Kör Nokta, Deha, Düğüm Salonu, Gönül Dağı, Yabani ve MasterChef Türkiye gibi yapımlar ekranlara geldi. İzledikleri yapımların sıralamasını merak eden izleyiciler gün birincisi için araştırmalara başladı. Peki, 5 Ekim 2024 Cumartesi reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? İşte AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…

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        5 EKİM 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Her Cumartesi günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.

        Ancak 5 Ekim 2024 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması açıklandığında haberimize eklenecektir.

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        5 EKİM 2024 CUMARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI

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        5 EKİM 2024 CUMARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

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