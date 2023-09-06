REYTİNG SONUÇLARI 5 EYLÜL| Hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? AB ve total reyting sıralaması: Dönence, Sen Türkülerini Söyle ve MasterChef All Star Türkiye

REYTİNG SONUÇLARI 5 EYLÜL| Hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? AB ve total reyting sıralaması: Dönence, Sen Türkülerini Söyle ve MasterChef All Star Türkiye

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Reyting sonuçları 5 Eylül Salı günü ekrana gelen yapımların ardından en çok emrak edilip araştırılıyor. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? Hemen belirtelim ki Dönence, Sen Türkülerini Söyle ve MasterChef All Star Türkiye gibi yapımlar reytinglerde öne çıkan yapımlar arasında yer aldı.

Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında sizlerle paylaşacağız.