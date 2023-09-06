Reyting sonuçları 5 Eylül: AB ve total reyting sıralaması
Reyting sonuçları 5 Eylül Salı günü ekrana gelen yapımların ardından televizyon izleyicileri ve magazin gündemini takip edenler tarafından en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Dönence, Sen Türkülerini Söyle ve MasterChef All Star Türkiye gibi yapımlar reytinglerde ilk sıralara yer alıyor. İşte 5 Eylül reyting sonuçları...
Reyting sonuçları 5 Eylül Salı günü ekrana gelen yapımların ardından en çok emrak edilip araştırılıyor. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? Hemen belirtelim ki Dönence, Sen Türkülerini Söyle ve MasterChef All Star Türkiye gibi yapımlar reytinglerde öne çıkan yapımlar arasında yer aldı.
Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında sizlerle paylaşacağız.
5 EYLÜL TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
5 EYLÜL AB REYTİNG SONUÇLARI