Reyting sonuçları 5 Şubat AB ve total sıralama: Kızıl Goncalar, Ömer ve Survivor All Star

Reyting sonuçları 5 Şubat Pazartesi akşamı prime time'da yeniş bölümleri yayınlanan diziler arasındaki rekabet sonrası şekillendi. Pazartesi akşamı ekrana gelen ve kamuoyunda dikkatle takip edilen Kızıl Goncalar'ın reyting sonuçları merak ediliyor. Öte yandan Survivor All Star ve Ömer gibi yapımlar rakiplerini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?

İşte 5 Şubat reyting sonuçları AB ve total sıralama: