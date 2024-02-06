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        Haberler Televizyon Reyting sonuçları 5 Şubat AB ve total sıralama: Kızıl Goncalar, Ömer ve Survivor All Star

        Reyting sonuçları 5 Şubat AB ve total sıralama: Kızıl Goncalar, Ömer ve Survivor All Star

        Reyting sonuçları 5 Şubat akşamı ekrana gelen dizilerin zirve rekabetiyle şekillendi. Dün akşam yeni bölümleri yayınlanan zirve yarışında Kızıl Goncalar, Ömer ve Survivor All Star rakiplerini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte 5 Şubat reyting sonuçları AB ve total sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2024 - 08:08 Güncelleme: 06.02.2024 - 08:08
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        Reyting sonuçları 5 Şubat Pazartesi akşamı prime time'da yeniş bölümleri yayınlanan diziler arasındaki rekabet sonrası şekillendi. Pazartesi akşamı ekrana gelen ve kamuoyunda dikkatle takip edilen Kızıl Goncalar'ın reyting sonuçları merak ediliyor. Öte yandan Survivor All Star ve Ömer gibi yapımlar rakiplerini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?

        İşte 5 Şubat reyting sonuçları AB ve total sıralama:

        2

        5 ŞUBAT TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        3

        5 ŞUBAT AB REYTİNG SONUÇLARI

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer

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