Reyting sonuçları açıklanıyor! 6 Ağustos dünün reyting sıralaması ile hangi dizi birinci oldu?
Reyting sonuçları bir önceki günün verilerine göre Total ve AB olarak yayınlanıyor. 6 Ağustos Pazar akşamı ekrana gelen Yaz Şarkısı, Vermem Seni Ellere, Ekşi Elmalar, Tehlikeli Yürüyüş, Hababam Sınıfı ve MasterChef All Star yapımları ekrana geldi. İşte 6 Ağustos dünün reyting sonuçları sıralaması...
Dünün reyting sonuçları, medya gündemini yakından takip eden televizyon seyircilerinin gündeminde yer alıyor. 6 Ağustos Pazar akşamı ekrana gelen dizi, film, yarışma programı, haber bültenleri Total ve AB reyting sonuçlarında ilk sırada yer almak için çaba sarf etti. İşte 6 Ağustos 2023 Pazar dünün reyting sonuçlarına ilişkin merak edilenler...
DÜNÜN TOTAL REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
6 Ağustos dünün Total ve AB reyting sonuçları henüz açıklanmadı.
30 TEMMUZ TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
1 KIMSE BILMEZ ATV
2 FOX ANA HABER FOX
3 YAPARSIN ASKIM FOX