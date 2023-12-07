REYTİNG SONUÇLARI 6 Aralık 2023 | Dünün reyting sonuçlarına göre hangi dizi, film birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI 6 Aralık 2023 | Dünün reyting sonuçlarına göre hangi dizi, film birinci oldu?

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Dünün reyting sonuçları, izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. 6 Aralık Çarşamba akşamı yayınlanan Benim Güzel Ailem, Dilek Taşı, Kuruluş Osman, Sandık Kokusu, Şahane Hayatım ve MasterChef Türkiye All Star reyting sonuçlarında ilk sırada yer almak için mücadele verdi. İşte 6 Aralık 2023 dünün reyting sonuçları sıralaması hakkında merak edilenler...