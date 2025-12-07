Reyting sonuçları 6 Aralık 2025 Cumartesi! Dünün reyting sonuçlarına göre AB, Total sıralaması nasıl?
Reyting sonuçları ile en çok izlenen yapım açıklanıyor. 6 Aralık Cumartesi günü TRT 1'de Gönül Dağı, Kanal D'de Güller ve Günahlar, ATV'de Adalet Savaşı, Star TV'de M.Ö. 10.000 filmi, NOW TV'de Ben Leman, Show TV'de Güldür Güldür Show ekranlarda yer aldı. TV8'de MasterChef Türkiye final heyecanı yaşandı. Peki, reyting sonuçları açıklandı mı, kim birinci oldu? Dünün reyting sonuçlarına göre AB, Total sıralaması nasıl sonuçlandı?
Her gün bir önceki günün reyting sonuçları açıklanıyor. İzledikleri yapımın durumunu merak edenler Total, AB sıralamasını kontrol ediyor. Dün akşam Gönül Dağı, Ben Leman, Güller ve Günahlar yapımları ekrana geldi. Peki, dünün reyting birincisi kim oldu? İşte, 6 Aralık 2025 reyting sonuçları...
REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Gün içinde açıklanınca haberimizde yer alacaktır
GEÇEN HAFTAKİ SONUÇLAR NASILDI?
Total’de 1. sırada Kanal D’de izleyici ile buluşan “Güller ve Günahlar”, 2. sırada TRT 1’de ekranlara gelen “Gönül Dağı”, 3. sırada ise “Güller ve Günahlar” özet bölümü yer aldı.
AB’de 1. sırada “Güller ve Günahlar”, 2. sırada “Gönül Dağı”, 3. sırada ise “Ben Leman” yer aldı.
ABC’de 1. sırada “Güller ve Günahlar”, 2. sırada “Gönül Dağı”, 3. sırada ise “Güller ve Günahlar” özet bölümü yer aldı.