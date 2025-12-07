Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 6 Aralık 2025 Cumartesi! Dünün reyting sonuçlarına göre AB, Total sıralaması nasıl?

        Reyting sonuçları 6 Aralık 2025 Cumartesi! Dünün reyting sonuçlarına göre AB, Total sıralaması nasıl?

        Reyting sonuçları ile en çok izlenen yapım açıklanıyor. 6 Aralık Cumartesi günü TRT 1'de Gönül Dağı, Kanal D'de Güller ve Günahlar, ATV'de Adalet Savaşı, Star TV'de M.Ö. 10.000 filmi, NOW TV'de Ben Leman, Show TV'de Güldür Güldür Show ekranlarda yer aldı. TV8'de MasterChef Türkiye final heyecanı yaşandı. Peki, reyting sonuçları açıklandı mı, kim birinci oldu? Dünün reyting sonuçlarına göre AB, Total sıralaması nasıl sonuçlandı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.12.2025 - 08:35 Güncelleme: 07.12.2025 - 08:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Reyting sonuçları açıklandı mı?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Her gün bir önceki günün reyting sonuçları açıklanıyor. İzledikleri yapımın durumunu merak edenler Total, AB sıralamasını kontrol ediyor. Dün akşam Gönül Dağı, Ben Leman, Güller ve Günahlar yapımları ekrana geldi. Peki, dünün reyting birincisi kim oldu? İşte, 6 Aralık 2025 reyting sonuçları...

        REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Gün içinde açıklanınca haberimizde yer alacaktır

        GEÇEN HAFTAKİ SONUÇLAR NASILDI?

        REKLAM

        Total’de 1. sırada Kanal D’de izleyici ile buluşan “Güller ve Günahlar”, 2. sırada TRT 1’de ekranlara gelen “Gönül Dağı”, 3. sırada ise “Güller ve Günahlar” özet bölümü yer aldı.

        AB’de 1. sırada “Güller ve Günahlar”, 2. sırada “Gönül Dağı”, 3. sırada ise “Ben Leman” yer aldı.

        ABC’de 1. sırada “Güller ve Günahlar”, 2. sırada “Gönül Dağı”, 3. sırada ise “Güller ve Günahlar” özet bölümü yer aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Maduro ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Maduro ile görüştü
        Bu yılbaşında neredesiniz?
        Bu yılbaşında neredesiniz?
        Başakşehir'de kazanan çıkmadı!
        Başakşehir'de kazanan çıkmadı!
        Yeni yıl öncesi "mini check-up" listesi
        Yeni yıl öncesi "mini check-up" listesi
        Çin'den Japon uçaklarına radar kilidi
        Çin'den Japon uçaklarına radar kilidi
        Fenerbahçe 2 haftada 4 puan yitirdi
        Fenerbahçe 2 haftada 4 puan yitirdi
        Kataloglu dolandırıcılar kıskıvrak
        Kataloglu dolandırıcılar kıskıvrak
        Tedesco: Maçı koparmamız gerekirdi!
        Tedesco: Maçı koparmamız gerekirdi!
        Bill Gates: Olağanüstü bir dönüm noktası fırsatı
        Bill Gates: Olağanüstü bir dönüm noktası fırsatı
        "Suriyeli olmayan unsurlar SDG'den çıkarılmalı"
        "Suriyeli olmayan unsurlar SDG'den çıkarılmalı"
        Bayılan kıza metrobüs çarptı
        Bayılan kıza metrobüs çarptı
        Rusya'dan Ukrayna'ya saldırı
        Rusya'dan Ukrayna'ya saldırı
        İşte adli emanetten çalınan altınlar!
        İşte adli emanetten çalınan altınlar!
        CHP MYK belli oldu
        CHP MYK belli oldu
        "Ahlak krizi değil midir?"
        "Ahlak krizi değil midir?"
        İbrahim Hacıosmanoğlu: Herkesle hesaplaşacağım
        İbrahim Hacıosmanoğlu: Herkesle hesaplaşacağım
        Komisyon alamayan emlakçı markette katletti!
        Komisyon alamayan emlakçı markette katletti!
        "TFF'nin gerekeni yapacağına inanıyoruz"
        "TFF'nin gerekeni yapacağına inanıyoruz"
        Öğretmen affetti ama polis affetmedi!
        Öğretmen affetti ama polis affetmedi!
        Yürümeye başladı
        Yürümeye başladı