6 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? AB ve total sıralama tablosu dün akşam ekrana gelen Survivor, Teşkilat, Yargı gibi yapımların ardından başta televizyon izleyicileri olmak üzere magazin gündemini takip edenler tarafından merak edilip araştırılıyor.

Reyting sonuçları birazdan açıklanacak. Sonuçlar açıklandığında sizlerle paylaşacağız.