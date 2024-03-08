Televizyon ekranlarında yayınlanan yapımların reyting sonuçları her gün açıklanıyor. Reyting sonuçları AB ve total kategorilerinde ölçülüyor. Seyirciler izledikleri dizi ve programların reytinglerde kaçıncı sırada olduğunu araştırıyor. Peki, dün hangi dizi reytinglerde birinci oldu? İşte, 8 Mart Perşembe reyting sonuçları ile dünün total ve AB sıralaması...