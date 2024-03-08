Reytinglerde zirve yarışı! 7 Mart 2024 reyting sonuçları ile AB ve total sıralaması
Reyting sonuçları 7 Mart Perşembe günü ekranlara gelen dizi, program ve ana haberlerinin izlenme oranı açıklandı. 7 Mart 2024 akşam kuşağında Hudutsuz Sevda, İnci Taneleri, Sakla Beni, Survivor All Star reyting sıralamasında birinci olabilmek için yarıştı. İşte, 7 Mart 2024 Perşembe dünün AB ve total reyting sonuçları sıralaması...
Televizyon ekranlarında yayınlanan yapımların reyting sonuçları her gün açıklanıyor. Reyting sonuçları AB ve total kategorilerinde ölçülüyor. Seyirciler izledikleri dizi ve programların reytinglerde kaçıncı sırada olduğunu araştırıyor. Peki, dün hangi dizi reytinglerde birinci oldu? İşte, 8 Mart Perşembe reyting sonuçları ile dünün total ve AB sıralaması...
7 MART 2024 PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
1 - İnci Taneleri - Kanal D
2 - Survivor All Star - TV8
3 - Hudutsuz Sevda - NOW
4 - İnci Taneleri (Özet) - Kanal D
5 - Esra Erol'da - ATV
6 - Müge Anlı ile Tatlı Sert - ATV
7 - Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber - Now
8 - Aldatmak - ATV
9 - ATV Ana Haber - ATV
10 - Sakla Beni - Star TV
7 MART 2024 DÜNÜN AB REYTİNG SIRALAMASI
1 - İnci Taneleri - Kanal D
2 - Survivor All Star - TV8
3 - İnci Taneleri (Özet) - Kanal D
4 - Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber - Now
5 - Aldatmak - ATV
6 - Müge Anlı ile Tatlı Sert - ATV
7 - Hudutsuz Sevda - NOW
8 - Kanal D Ana Haber - Kanal D
9 - Sakla Beni - Star TV
10 - Esra Erol'da - ATV