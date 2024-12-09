Her gün kanallarda birçok dizi, film ve program yayınlanıyor. Bu yapımlardan sadece bazıları AB ve Total reyting sıralamasında kendisine yer buluyor. Pazar günü Deha, Teşkilat, Kızıl Goncalar dizileri yanı sıra Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni, Kim Milyoner Olmak İster?, Çok Güzel Hareketler 2 ve MasterChef Türkiye programları yayınlandı. İzleyiciler ise ‘’Dün en çok ne izlendi?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte dünün AB ve Total reyting sıralaması ile 8 Aralık 2024 reyting sonuçları…