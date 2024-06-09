Reyting sonuçları açıklandı! 8 Haziran Cumartesi AB ve total reyting sonuçları sıralaması
Reyting sonuçları, 8 Haziran Cumartesi günü yayınlanan yapımlar arasından belirleniyor. Gün içinde birçok dizi, ana haber bülteni ve program yayınlanırken hepsi reytinglerde üst sıralarda yer alabilmek için yarıştı. Dün akşam Kardeşlerim, Gönül Dağı ve Survivor All Star seyircisi ile buluştu. İşte, 8 Haziran 2024 Cumartesi reyting sonuçları ile dünün AB ve total reyting sıralaması...
Dün akşam televizyon ekranlarına gelen yapımların reyting sonuçları araştırılıyor. AB ve total reyting sonuçları ile dizi, program ve ana haber bültenlerinin reytinglerdeki sırası belli oluyor. Peki, dün en çok ne izlendi, hangi dizi reytinglerde birinci oldu? İşte, 8 Haziran 2024 Cumartesi gününe dair AB ve total reyting sıralamasına dair detaylar...
8 HAZİRAN 2024 CUMARTESİ TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
1- Gönül Dağı - TRT 1
2- Kardeşlerim - ATV
3- Survivor All Star - TV8
4-Gönül Dağı (Özet) - TRT 1
5- NOW Ana Haber Hafta Sonu - NOW
6- Show Ana Haber - Show TV
7- Kardeşlerim (Özet) - ATV
8- Güldür Güldür Show - Show TV
9- Güldür Güldür Show (Özet) - Show TV
10- Kanal D Ana Haber - Kanal D
8 HAZİRAN 2024 DÜNÜN AB REYTİNG SIRALAMASI
1- Gönül Dağı - TRT 1
2- Survivor All Star - TV8
3- Güldür Güldür Show - Show TV
4- NOW Ana Haber Hafta Sonu - NOW
5- Kardeşlerim - ATV
6- Güldür Güldür Show (Özet) - Show TV
7- Gönül Dağı (Özet) - TRT 1
8- Survivor All Star (Özet) - TV8
9- Survivor Ekstra - TV8
10- Patron Mutlu Son İstiyor - Star TV