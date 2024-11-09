Reyting sonuçları 8 Kasım Cuma: Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını dünün reyting sonuçlarına göre kim birinci oldu?

Reyting sonuçları birincisi merak ediliyor. 8 Kasım 2024 Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, Kim Milyoner Olmak İster, Kendi Yolumda, Kara Ağaç Destanı, Yalı Çapkını ve MasterChef Türkiye programları kıyasıya rekabet etti. İşte dünün reyting sonuçları sıralaması ile birinci gelen yapım