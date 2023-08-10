REYTİNG SONUÇLARI 9 Ağustos 2023 | Dünün reyting sonuçlarına göre hangi dizi, film birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI 9 Ağustos 2023 | Dünün reyting sonuçlarına göre hangi dizi, film birinci oldu?

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Dünün reyting sonuçları, bir önceki günün Total ve AB reyting sıralamasına göre belirleniyor. 9 Ağustos Çarşamba günü ekrana gelen; Benim Güzel Ailem, Maviye Sürgün, MasterChef All Star yapımları reyting sıralamasında ilk sırada yer almak için çabaladı. Dün en çok izlenen dizi, film ve programları dünün reyting sonuçlarının açıklanmasınınan ardından belirlenecek. İşte, 9 Ağustos 2023 dünün reyting sonuçları hakkında merak edilenler...