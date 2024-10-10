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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 9 Ekim 2024: Sandık Kokusu, Taş Kağıt Makas, Kuruluş Osman... AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

        Reyting sonuçları 9 Ekim 2024: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi belli oluyor!

        Reyting sonuçları 9 Ekim 2024 Çarşamba sıralaması medya gündemini yakından takip edenler tarafından araştırılmaya başlandı. Dün akşam kuşağında Sandık Kokusu, Taş Kağıt Makas, Kuruluş Osman, Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... dizileri yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Öte yandan Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı, Gönül Dağı ve MasterChef Türkiye yapımları izleyici karşısına çıktı. Peki, dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? İşte 9 Ekim 2024 AB ve Total reyting sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2024 - 07:22 Güncelleme: 10.10.2024 - 07:22
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        Dün gündüz ver akşam kuşağında birbirinden iddialı dizi, film, yarışma ve haber programı yayınlandı. 9 Ekim Çarşamba akşamı Sandık Kokusu, Taş Kağıt Makas, Kuruluş Osman, Leyla: Hayat… Aşk… Adalet..., Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı, Gönül Dağı ve MasterChef Türkiye yapımları ekranlara geldi. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber gözler AB ve Total reyting sonuçları sıralamasına çevrildi. Peki reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 9 Ekim 2024 Çarşamba reyting birincisi…

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        9 EKİM 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Her Çarşamba günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

        9 Ekim 2024 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.

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        9 EKİM 2024 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI

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        9 EKİM 2024 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

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