Reyting sonuçları 9 Ekim 2024: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi açıklandı!
Reyting sonuçları 9 Ekim 2024 Çarşamba sıralaması medya gündemini yakından takip edenler tarafından araştırılmaya başlandı. Dün akşam kuşağında Sandık Kokusu, Taş Kağıt Makas, Kuruluş Osman, Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... dizileri yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Öte yandan Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı, Gönül Dağı ve MasterChef Türkiye yapımları izleyici karşısına çıktı. Peki, dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? İşte 9 Ekim 2024 AB ve Total reyting sıralaması...
Dün gündüz ver akşam kuşağında birbirinden iddialı dizi, film, yarışma ve haber programı yayınlandı. 9 Ekim Çarşamba akşamı Sandık Kokusu, Taş Kağıt Makas, Kuruluş Osman, Leyla: Hayat… Aşk… Adalet..., Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı, Gönül Dağı ve MasterChef Türkiye yapımları ekranlara geldi. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber gözler AB ve Total reyting sonuçları sıralamasına çevrildi. Peki reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 9 Ekim 2024 Çarşamba reyting birincisi…
9 EKİM 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Her Çarşamba günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.
9 Ekim 2024 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şu şekilde;
9 EKİM 2024 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI
1 Leyla Hayat... Aşk... Adalet... NOW
2 MasterChef Türkiye TV8
3 Kuruluş Osman ATV
4 Sandık Kokusu SHOW TV
5 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW
6 Leyla Hayat... Aşk... Adalet... (Özet) NOW
7 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV
8 Kuruluş Osman (Özet) ATV
9 Taş Kağıt Makas (Özet) KANAL D
10 MasterChef Türkiye Özet TV8
9 EKİM 2024 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
1 Kuruluş Osman ATV
2 Leyla Hayat... Aşk... Adalet... NOW
3 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV
4 Kuruluş Osman (Özet) ATV
5 MasterChef Türkiye TV8
6 Sandık Kokusu SHOW TV
7 Leyla Hayat... Aşk... Adalet... (Özet) NOW
8 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW
9 Esra Erol'da ATV
10 Atv Ana Haber ATV