Dün gündüz ver akşam kuşağında birbirinden iddialı dizi, film, yarışma ve haber programı yayınlandı. 9 Ekim Çarşamba akşamı Sandık Kokusu, Taş Kağıt Makas, Kuruluş Osman, Leyla: Hayat… Aşk… Adalet..., Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı, Gönül Dağı ve MasterChef Türkiye yapımları ekranlara geldi. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber gözler AB ve Total reyting sonuçları sıralamasına çevrildi. Peki reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 9 Ekim 2024 Çarşamba reyting birincisi…