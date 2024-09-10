Reyting sonuçları 9 Eylül 2024: AB ve Total sıralamasına göre dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?
Dünün reyting sonuçları ile 9 Eylül Pazartesi günü en çok izlenen yapımlar belli oluyor. Dün akşam kuşağında Yalan yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkarken; TV8'de UEFA Uluslar Ligi Türkiye - İzlanda maçı futbolseverlerle buluştu. Öte yandan Ejder Kılıcı, Kolonya Cumhuriyeti, Güldür Güldür Show, Malefiz 2: Kötülüğün Gücü, Kötü Kan ve MasterChef Türkiye ekranlara geldi. Peki, dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 9 Eylül 2024 AB ve Total reyting sonuçları sıralaması...
Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma ve haber programı izleyici karşısına çıkıyor. Takip ettikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını araştırıyor. 9 Eylül Pazartesi günü hangi yapımın zirveye yerleştiği merak ediliyor. Peki dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 9 Eylül 2024 Reyting sonuçları tablosu...
9 EYLÜL 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Pazartesi günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.
9 Eylül 2024 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması açıklandığında haberimiz güncellenecektir.
9 EYLÜL 2024 PAZARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI