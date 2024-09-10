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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 9 Eylül 2024 Pazartesi: AB ve Total sıralamasına göre dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

        Reyting sonuçları 9 Eylül 2024: AB ve Total sıralamasına göre dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

        Dünün reyting sonuçları ile 9 Eylül Pazartesi günü en çok izlenen yapımlar belli oluyor. Dün akşam kuşağında Yalan yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkarken; TV8'de UEFA Uluslar Ligi Türkiye - İzlanda maçı futbolseverlerle buluştu. Öte yandan Ejder Kılıcı, Kolonya Cumhuriyeti, Güldür Güldür Show, Malefiz 2: Kötülüğün Gücü, Kötü Kan ve MasterChef Türkiye ekranlara geldi. Peki, dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 9 Eylül 2024 AB ve Total reyting sonuçları sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.09.2024 - 07:28 Güncelleme: 10.09.2024 - 07:28
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        Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma ve haber programı izleyici karşısına çıkıyor. Takip ettikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını araştırıyor. 9 Eylül Pazartesi günü hangi yapımın zirveye yerleştiği merak ediliyor. Peki dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 9 Eylül 2024 Reyting sonuçları tablosu...

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        9 EYLÜL 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Her Pazartesi günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

        9 Eylül 2024 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

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        9 EYLÜL 2024 PAZARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI

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        9 EYLÜL 2024 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

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