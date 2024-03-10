Reyting sonuçları ile her gün ekranlara gelen dizi, program ve ana haberlerinin izlenme oranını açıklanıyor. Televizyonda dün izlediği yapımların kaçıncı sırada olduğunu öğrenmek isteyenler reyitng sonuçlarını merak ediyor. İşte, 9 Mart 2024 Cumartesi reyting sonuçları ile dünün total ve AB sıralaması...