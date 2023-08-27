Reytinglerde Cumartesi yarışı! AB ve total 26 Ağustos reyting sonuçları
Reyting sonuçları 26 Ağustos Cumartesi günü ekrana gelen yapımların ardından televizyon izleyicileri ve magazin gündemini takip edenler tarafından en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Güldür Güldür Show ve MasterChef All Star Türkiye gibi yapımlar reytinglerde ilk sıralara yer alıyor. İşte 26 Ağustos reyting sonuçları...
26 Ağustos reyting sonuçları özellikle televizyon izleyicileri ve magazin gündemini takip edenler tarafından günün en çok merak edilenler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? Hemen belirtelim ki Güldür Güldür Show ve MasterChef All Star gibi yapımlar reytinglerde öne çıkan yapımlar arasında yer aldı.
Hemen belirtelim ki reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında sizlerle paylaşacağız.
26 AĞUSTOS TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
26 AĞUSTOS AB REYTİNG SONUÇLARI