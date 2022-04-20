19 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı? AB ve total sıralama tablosu dün akşam ekrana gelen Üç Kız Kardeş, Masumlar Apartmanı, Baba, Evlilik Hakkında Her Şey gibi yapımların ardından başta televizyon izleyicileri olmak üzere magazin gündemini takip edenler tarafından merak edilip araştırılıyor.