Reyting sonuçları 24 Ağustos Perşembe AB ve total sıralaması
24 Ağustos reyting sonuçları magazin gündemini takip edenler ve televizyon izleyicileri tarafından hemen her sabah olduğu gibi bu hafta da merak edilip araştırılıyor. Özellikle dün akşam ekrana gelen; Güldür Güldür Show, Kendi Düşen Ağlamaz ve Ya Çok Seversen gibi yapımlar reytinglerde zirveyi zorladı. İşte AB ve total 24 Ağustos reyting sonuçları...
24 Ağustos gününe ait reyting sonuçları magazin gündemini takip edenler ve televizyon izleyicileri tarafından merak edilip araştırılıyor. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? Hemen belirtelim ki Güldür Güldür Show, Kendi Düşen Ağlamaz ve Ya Çok Seversen gibi yapımlar reytinglerde öne çıkan yapımlar arasında yer aldı.
Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında AB ve total reyting sıralamasını sizlerle paylaşacağız.
24 AĞUSTOS TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
24 AĞUSTOS AB REYTİNG SONUÇLARI