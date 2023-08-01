Reytinglerde pazartesi yarışı! 31 Temmuz AB ve total reyting sonuçları
31 Temmuz reyting sonuçları geçtiğimiz gün ekrana gelen yapımların ardından en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Modern Doğu Zamanları, Veda Mektubu ve MasterChef All Star gibi yapımlar reytinglerde zirveyi zorladı. İşte AB ve total 31 Temmuz reyting sonuçları...
31 Temmuz Pazartesi gününe ait reyting sonuçları magazin gündemini takip edenler ve televizyon izleyicileri tarafından merak edilip araştırılıyor. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? Hemen belirtelim ki Modern Doğu Zamanları, Veda Mektubu ve MasterChef All Star gibi yapımlar reytinglerde öne çıkan yapımlar arasında yer aldı.
Hemen belirtelim ki reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında sizlerle paylaşacağız.
31 TEMMUZ TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
31 TEMMUZ AB REYTİNG SONUÇLARI