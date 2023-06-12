Reyting sonuçları için dizi severlerin heyecanlı bekleyişi sürüyor. Reyting sonuçları sıralaması, her gün bir önceki günün reyting sıralamasına göre Total ve AB kategorilerinde açıklanıyor. 11 Haziran Pazar akşamı ekrana gelen Güzel Günler, Teşkilat dizileri seyirci karşısına çıktı. İşte 11 Haziran Pazar dünün reyting sonuçları...