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Reyting sonuçlarında geri sayım sona erdi. Total, AB ve ABC1kategorilerine göre belirlenen reyting sonuçlarında sıralama belli oldu. Televizyon izleyicileri için dünün reyting sonuçları sıralamasını haberimizde bir araya getirdik. İşte, 15 Temmuz 2023 Cumartesi dünün reyting sonuçları...