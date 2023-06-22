21 Haziran reyting sonuçları geçtiğimiz Çarşamba günü ekrana gelen yapımların ardından magazin gündemini takip edenler ve televizyon izleyicileri tarafından en çok merak edilenler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Diziler sezon finaline girdiği için sinema filmleri ve televizyon filmlerigibi yapımlar birbirini reytinglerde birbirini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?

İşte 21 Haziran reting sonuçları: