Dünün reyting sonuçlarında hangi yapım zirvede?
Dünün reyting sonuçları 27 Ağustos Pazar akşamı ekrana gelen; Su Koruyucuları, Yaz Şarkısı (Final), MasterChef Türkiye All Star yapımları ile belirleniyor. İşte 27 Ağustos reyting sonuçlarına ilişkin detaylar...
Dünün reyting sonuçları, izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. 27 Ağustos Pazar akşamı ekrana gelen; Su Koruyucuları, Yaz Şarkısı (Final), MasterChef Türkiye All Star yapımları reyting sonuçlarında ilk sırada yer almak için mücadele verdi. İşte 27 Ağustos 2023 dünün reyting sonuçları sıralaması hakkında merak edilenler...
27 AĞUSTOS TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
Total'de 1.sırada TV8’de izleyiciyle buluşan “Masterchef Türkiye All Star”, 2. sırada TRT1’de yayınlanan “Hayatımın Neşesi”, 3.sırada Fox TV’de ekrana gelen “Kısmet” yer aldı.
27 AĞUSTOS AB REYTİNG SONUÇLARI