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Reyting sonuçları açıklanıyor! 28 Nisan Cuma dünün reyting sıralaması ile hangi dizi birinci oldu?

Dünün reyting sonuçları takip ettiği dizinin ilk sırada yer almasını isteyenler tarafından heyecanla bekleniyor. 28 Nisan Cuma günü yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programları dünün reyting sonuçlarında birinci olmak için mücadele verdi. 28 Nisan Cuma akşamı ekrana gelen Ateş Kuşları, Tuzak, Barbaros Hayreddin, Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını yapımlarının Total ve AB reyting sıralaması merak konusu oldu. İşte, 28 Nisan Cuma dünün reyting sonuçları...

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  • REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI 28 NİSAN 2023 Cuma | Dünün reyting sonuçlarına göre TOTAL ve AB reyting sıralamasında hangi yapım birinci oldu?

    Dünün reyting sonuçlarına göre birinci olan yapım, televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. 28 Nisan Cuma akşamı ekrana gelen Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Ateş Kuşları, Tuzak ve  Barbaros Hayreddin gibi yapımlar TOTAL ve AB reyting sıralamasında birinci olmak için kıyasıya bir rekabet etti. İşte, ABC, AB ve TOTAL sıralaması ile 28 Nisan Cuma dünün reyting sonuçları...
  • REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI 28 NİSAN 2023 Cuma | Dünün reyting sonuçlarına göre TOTAL ve AB reyting sıralamasında hangi yapım birinci oldu?

    28 NİSAN TOTAL REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    28 Nisan Cuma akşamı ekran gelen yapımların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.
  • REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI 28 NİSAN 2023 Cuma | Dünün reyting sonuçlarına göre TOTAL ve AB reyting sıralamasında hangi yapım birinci oldu?

    GEÇTİĞİMİZ HAFTA REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

     

    1 YALI CAPKINI - STAR TV

    2 YALI CAPKINI (OZET) - STAR TV

    3 ATES KUSLARI - ATV

    4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER - FOX

    5 ATES KUSLARI (OZET) - ATV

    6 COP ADAM (TKR-GECE) STAR TV

    7 POSTACI (T.S) - FOX

    8 ATV ANA HABER - ATV

    9 SURVIVOR ANLAT BAKALIM - TV8

    10 SHOW ANA HABER - SHOW TV
  • REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI 28 NİSAN 2023 Cuma | Dünün reyting sonuçlarına göre TOTAL ve AB reyting sıralamasında hangi yapım birinci oldu?

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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