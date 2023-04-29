Dünün reyting sonuçlarına göre birinci olan yapım, televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. 28 Nisan Cuma akşamı ekrana gelen Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Ateş Kuşları, Tuzak ve Barbaros Hayreddin gibi yapımlar TOTAL ve AB reyting sıralamasında birinci olmak için kıyasıya bir rekabet etti. İşte, ABC, AB ve TOTAL sıralaması ile 28 Nisan Cuma dünün reyting sonuçları...