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        Haberler Magazin REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI 29 Eylül 2023 | Dünün reyting sonuçları belli oldu! Kızılcık Şerbeti zirvenin sahibi oldu

        29 Eylül reyting sonuçları açıklandı! Kızılcık Şerbeti zirvenin sahibi oldu

        29 Eylül Cuma akşamı ekrana gelen dizi, film ve yarışma programları reyting sonuçları sıralamasında birinci olmak için yarıştı. SHOW TV'nin iddialı yapımı Kızılcık Şerbeti, iki kategoride birinciliği elde ederek zirvenin sahibi oldu. İşte, 29 Eylül 2023 dünün reyting sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.09.2023 - 17:36 Güncelleme: 30.09.2023 - 17:36
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        Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapımın ilk sırada yer aldığı televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. 29 Eylül Cuma akşamı ekrana gelen; Arka Sokaklar, Ateş Kuşları, Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını dizileri ve MasterChef Türkiye All Star yarışma programı Total ve AB reyting sıralamasında zirvede yer almak için mücadele verdi. İşte 29 Eylül 2023 Cuma dünün reyting sonuçları sıralaması ile ilk sırada yer alan yapım...

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        DÜNÜN TOTAL REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        29 Eylül 2023 Cuma gününe ilişkin reyting sonuçları açıklandı.

        AB'de ilk 3 sırayı Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını ve Kızılcık Şerbeti (Özet) paylaştı.

        TOTAL ilk 3 sıralama Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını (Özet) şeklinde oldu.

        ABC ilk 3 sıralama ise Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını ve Yalı Çağkını (Özet) olarak duyuruldu.

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        GEÇTİĞİMİZ HAFTA 22 EYLÜL TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        Total’de 1. sırada Star TV’de izleyici ile buluşan “Yalı Çapkını”, 2. sırada Show TV’de ekranlara gelen “Kızılcık Şerbeti”, 3. sırada “Yalı Çapkını” özet bölümü yer aldı.

        AB’de 1. sırada “Kızılcık Şerbeti”, 2. sırada “Yalı Çapkını”, 3. sırada ise “Kızılcık Şerbeti” özet bölümü yer aldı.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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