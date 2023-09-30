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Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapımın ilk sırada yer aldığı televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. 29 Eylül Cuma akşamı ekrana gelen; Arka Sokaklar, Ateş Kuşları, Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını dizileri ve MasterChef Türkiye All Star yarışma programı Total ve AB reyting sıralamasında zirvede yer almak için mücadele verdi. İşte 29 Eylül 2023 Cuma dünün reyting sonuçları sıralaması ile ilk sırada yer alan yapım...