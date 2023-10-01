Reyting sonuçları açıklandı! 30 Eylül 2023 Reyting sıralamasında kim birinci oldu, Gönül Dağı mı Kardeşlerim mi MasterChef mi?

Reyting sonuçları açıklandı! 30 Eylül 2023 Reyting sıralamasında kim birinci oldu, Gönül Dağı mı Kardeşlerim mi MasterChef mi?

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12 Ağustos Cumartesi gününün reyting sonuçları belli oldu. AB ve totalde kıyasıya bir çekişmenin yaşandığı günde oluşan sıralamaya ilişkin bilgileri bir araya getirdik. İşte; MasterChef, Güldür Güldür Show, Kardeşlerim ve Gönül Dağı gibi birbirinden eğlenceli ve heyecanlı yapımların rekabetinin sonuçları...