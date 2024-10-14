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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları açıklandı! Deha, Teşkilat, Kirli Sepeti... İşte 13 Ekim 2024 dünün reyting sonuçları ile Total, AB sıralamasında birinci olan yapım!

        Reyting sonuçları 13 Ekim 2024: İşte dünün reyting sonuçları ile Total ve AB sıralamasında birinci olan yapım!

        Sabahın ilk ışıklarıyla beraber dünün reyting sonuçları araştırılmaya başlandı. Dün gündüz kuşağında birçok program izleyicisiyle buluştu. Akşam kuşağında ise birbirinden güzel yapımlar ekranlara geldi. Show TV'de Deha, TRT 1'de Teşkilat, Now'da Kirli Sepeti, TV8'de ise MasterChef Türkiye yayınlandı. Peki, 13 Ekim reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte dünün reyting sonuçları ile Total, AB sıralamasında birinci olan yapım…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.10.2024 - 08:01 Güncelleme: 14.10.2024 - 10:27
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        13 Ekim Pazar akşamı Show TV ekranlarında Deha, TRT 1’de Teşkilat, Kanal D’de İnci Taneleri, Star TV'de de Çok Güzel Hareketler Bunlar 2, ATV’de Kim Milyoner Olmak İster?, TV8’de MasterChef Türkiye, Now’da Kirli Sepeti yayınlandı. İzledikleri yapımların Total ve AB sıralamasını öğrenmek isteyenler ‘’Dünün reyting sonuçları açıklandı mı?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 13 Ekim 2024 Reyting sonuçları sıralaması…

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        13 EKİM 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Her Pazar günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.

        13 Ekim 2024 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şöyle;

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        13 EKİM 2024 PAZAR AB REYTİNG SIRALAMASI

        1 Teşkilat TRT 1

        2 Deha SHOW TV

        3 MasterChef Türkiye TV8

        4 Teşkilat (Özet) TRT 1

        5 Ozan Gündoğdu İle Now Ana Haber Hafta Sonu NOW

        6 Deha (Özet) SHOW TV

        7 Show Ana Haber SHOW TV

        8 MasterChef Türkiye Özet TV8

        9 Kim Milyoner Olmak İster ATV

        10 Çok Güzel Hareketler 2 STAR TV

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        13 EKİM 2024 PAZAR TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        1 Teşkilat TRT 1

        2 Deha SHOW TV

        3 Kirli Sepeti NOW

        4 Ozan Gündoğdu İle Now Ana Haber Hafta Sonu NOW

        5 MasterChef Türkiye TV8

        6 Deha (Özet) SHOW TV

        7 Teşkilat (Özet) TRT 1

        8 Show Ana Haber SHOW TV

        9 Kirli Sepeti (Özet) NOW

        10 Kanal D Ana Haber KANAL D

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