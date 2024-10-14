13 Ekim Pazar akşamı Show TV ekranlarında Deha, TRT 1’de Teşkilat, Kanal D’de İnci Taneleri, Star TV'de de Çok Güzel Hareketler Bunlar 2, ATV’de Kim Milyoner Olmak İster?, TV8’de MasterChef Türkiye, Now’da Kirli Sepeti yayınlandı. İzledikleri yapımların Total ve AB sıralamasını öğrenmek isteyenler ‘’Dünün reyting sonuçları açıklandı mı?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 13 Ekim 2024 Reyting sonuçları sıralaması…