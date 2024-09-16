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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 15 Eylül 2024 Pazar: Dünün reyting sonuçları ile Total ve AB sıralamasında birinci hangi yapım oldu?

        Reyting sonuçları 15 Eylül 2024: Dünün reyting sonuçları ile Total, AB sıralamasında birinci olan yapım belli oldu!

        Her gün bir önceki güne ait ABC, AB ve Total sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları araştırılmaya başlandı. Dün gündüz kuşağında birçok program izleyicisiyle buluştu. Akşam kuşağında ise birbirinden güzel yapımlar ekranlara geldi. Peki, 15 Eylül reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte dünün reyting sonuçları ile Total, AB sıralama birincisi olan yapım…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.09.2024 - 11:05 Güncelleme: 16.09.2024 - 11:05
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        15 Eylül Pazar akşamı Kanal D ekranlarında Kim Bu Aile?, TRT 1’de Gönül Dağı, Show TV’de Kızılcık Şerbeti, Star TV'de de Çok Güzel Hareketler Bunlar 2, ATV’de Kim Milyoner Olmak İster?, NOW TV’de Kirli Sepeti, TV8’de ise MasterChef Türkiye yayınlandı. İzledikleri yapımların Total, AB sıralamasını öğrenmek isteyenler ‘’Dünün reyting sonuçları açıklandı mı?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 15 Eylül reyting sonuçları sıralaması…

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        15 EYLÜL 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Her Pazar günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

        15 Eylül 2024 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şu şekilde;

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        15 EYLÜL 2024 PAZAR TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        1 MasterChef Türkiye TV8

        2 Kirli Sepeti NOW

        3 Ozan Gündoğdu Ile Now Ana Haber Hafta Sonu NOW

        4 Kirli Sepeti (Özet) NOW

        5 Show Ana Haber SHOW TV

        6 Kızılcık Şerbeti (TKR) SHOW TV

        7 Kanal D Ana Haber KANAL D

        8 Kim Milyoner Olmak İster ATV

        9 Gönül Dağı (TKR) TRT 1

        10 Gelin KANAL 7

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        15 EYLÜL 2024 PAZAR AB REYTİNG SIRALAMASI

        1 MasterChef Türkiye TV8

        2 Kirli Sepeti NOW

        3 Ozan Gündoğdu Ile Now Ana Haber Hafta Sonu NOW

        4 Show Ana Haber SHOW TV

        5 Kim Milyoner Olmak İster ATV

        6 Kızılcık Şerbeti (TKR) SHOW TV

        7 Kirli Sepeti (Özet) NOW

        8 MasterChef Türkiye Özet TV8

        9 Kanal D Ana Haber KANAL D

        10 Kim Milyoner Olmak İster Özel ATV

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