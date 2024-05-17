Reyting sonuçları açıklandı mı? 16 Mayıs Perşembe reytinglerde kim birinci oldu?
Her gün seyircisiyle buluşan dizi, yarışma ve ana haberlerin reyting sonuçları ertesi sabah belli oluyor. 16 Mayıs Perşembe günü televizyon ekranlarında en çok izlenen diziler ve programlar merak ediliyor. Dün akşam kuşağında yayınlanan Aldatmak, Hudutsuz Sevda ve İnci Taneleri reytinglerde birinci olabilmek mücadele etti. İşte, 16 Mayıs 2024 AB ve total reyting sonuçları...
Düne ait reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor. Her sabah bir önceki günün izlenme oranlarının belirlendiği reyting sonuçları AB ve total kategorilerinde ölçülüyor. Reyting sonuçları ile dün en çok hangi yapımların izlendiği belli oluyor. İşte, 16 Mayıs Perşembe gününe ait reyting sonuçları ile dünün total ve AB sıralaması...
16 MAYIS 2024 PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
Düne ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 16 Mayıs Perşembe gününe ait AB ve total reyting sıralaması belli olduğunda haberimize eklenecek.
16 MAYIS 2024 DÜNÜN AB REYTİNG SIRALAMASI