Düne ait reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor. Her sabah bir önceki günün izlenme oranlarının belirlendiği reyting sonuçları AB ve total kategorilerinde ölçülüyor. Reyting sonuçları ile dün en çok hangi yapımların izlendiği belli oluyor. İşte, 16 Mayıs Perşembe gününe ait reyting sonuçları ile dünün total ve AB sıralaması...