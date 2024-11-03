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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları açıklandı mı? 2 Kasım dünün reyting sonuçlarına göre kim birinci oldu?

        Reyting sonuçları açıklandı mı? 2 Kasım dünün reyting sonuçlarına göre kim birinci oldu?

        Reyting sonuçları ile bir önceki günün birincisini öğreniliyor. Cumartesi günü; TRT1'de Gönül Dağı, Kanal D'de Yalan, Now Tv'de Yabani yayınlandı. Haber bültenleri ve yarışma programları da reyting yarışına katıldı. Peki, 2 Kasım reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? İşte AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.11.2024 - 09:05 Güncelleme: 03.11.2024 - 09:05
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        Reyting sonuçları ile ilgili sorgulamalar sürüyor. Dün akşam Gönül Dağı, Yalan dizisinin yeni bölümleri ekrana geldi. Her gün birçok kanalda dizi, film ve program olmak üzere birçok yapım seyirci ile buluşuyor. Ancak sadece bazıları AB ve total reyting sıralamasına girecek kadar izleniyor. Peki Reyting sonuçları açıklandı mı? 2 Kasım dünün reyting sonuçlarına göre kim birinci oldu?

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        REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.

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        GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

        Total’de 1. sırada TRT 1’de izleyici ile buluşan “Gönül Dağı” yer aldı. Total’de 2. sırada “Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu” yer aldı.

        Total 3. sırada ise tv8’de yayınlanan “MasterChef Türkiye” programı yer aldı.

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