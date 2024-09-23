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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları açıklandı mı? 22 Eylül 2024 Pazar dünün reyting sonuçları ile Total AB sıralamasında birinci kim oldu?

        Reyting sonuçları 22 Eylül 2024: Dünün reyting sonuçları ile Total AB sıralamasında birinci kim oldu?

        Her gün bir önceki güne ait AB ve Total sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları araştırılmaya başlandı. Dün gündüz kuşağında birçok program izleyicisiyle buluştu. Akşam kuşağında ise birbirinden güzel yapımlar ekranlara geldi. Show TV'nin yeni dizisi Deha yayın hayatına başladı. Teşkilat 5. Sezonu açtı. Peki, 22 Eylül reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte dünün reyting sonuçları ile Total, AB sıralamasında birinci olan yapım…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.09.2024 - 07:23 Güncelleme: 23.09.2024 - 07:23
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        22 Eylül Pazar akşamı Show TV ekranlarında Deha, TRT 1’de Teşkilat, Kanal D’de Mandıra Filozofu İstanbul, Star TV'de de Çok Güzel Hareketler Bunlar 2, ATV’de Kim Milyoner Olmak İster?, TV8’de MasterChef Türkiye, NOW TV’de Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... yayınlandı. İzledikleri yapımların Total, AB sıralamasını öğrenmek isteyenler ‘’Dünün reyting sonuçları açıklandı mı?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 22 Eylül reyting sonuçları sıralaması…

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        22 EYLÜL 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Her Pazar günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.

        22 Eylül 2024 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

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        22 EYLÜL 2024 PAZAR AB REYTİNG SIRALAMASI

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        22 EYLÜL 2024 PAZAR TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

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