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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları açıklandı mı? 25 Ağustos dünün reyting sonuçları ile Total ve AB sıralamasında birinci kim oldu?

        Reyting sonuçları açıklanıyor! 25 Ağustos dünün reyting sonuçları ile Total, AB sıralama birincisi kim oldu?

        Her gün bir önceki güne ait ABC, AB ve Total sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları araştırılmaya başlandı. Dün gündüz kuşağında birçok program izleyicisiyle buluşurken, akşam kuşağında ise birbirinden güzel filmler ekranlara geldi. Yapımların reyting savaşı sona ererken ''25 Ağustos reyting sonuçları birincisi kim oldu?'' sorusu gündemdeki yerini aldı. İşte, Dünün reyting sonuçları ile Total, AB sıralama birincisi olan yapım…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.08.2024 - 07:22 Güncelleme: 26.08.2024 - 07:22
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        25 Ağustos Pazar akşamı Kanal D ekranlarında Son Sığınak, TRT 1’de Armageddon, Show TV’de Atla Gel Şaban, Star TV'de de Çok Güzel Hareketler Bunlar 2, ATV’de Kim Milyoner Olmak İster?, TV8’de ise MasterChef Türkiye yayınlandı. İzledikleri yapımların Total, AB sıralamasını öğrenmek isteyenler ‘’Dünün reyting sonuçları açıklandı mı?’’ sorusuna yanıt arıyor. İşte 25 Ağustos reyting sonuçları sıralaması…

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        25 AĞUSTOS 2024 PAZAR AB REYTİNG SIRALAMASI

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        25 AĞUSTOS 2024 PAZAR TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

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