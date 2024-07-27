Reyting sonuçları açıklandı mı? 26 Temmuz dünün reyting sonuçları ile Total, AB, ABC1 sıralaması

Reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz hangi yapımın birinci oldu sorusu yanıt buluyor. Dün akşam Kanal D ekranlarında Password yeni bölümü, Show TV’de Turist, Star TV'de de Kolonya Cumhuriyeti ekranlara geldi TV8’de ise MasterChef Türkiye yeni bölümü izleyici karşısına çıktı. Peki dünün reyting sonuçları nasıl? İşte güncel reyting sonuçları birincisi