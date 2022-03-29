Üç Kuruş, Alparslan Büyük Selçuklu ve Yasak Elma, Kim Milyoner Olmak İster ve Survivor All Star yapımları dünün reyting sıralamasında kıyasıya yarıştı. 28 Mart dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapımın birinci olduğu merak konusu oldu. 28 Mart reyting sonuçları henüz açıklanmadı, dünün reyting sıralaması belli olduğunda haberimizde yer alacak.