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        Haberler Televizyon Reyting sonuçları açıklandı mı 3 Eylül 2023? Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu?

        Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım zirvede?

        Dünün reyting sonuçları 3 Eylül Pazar akşamı ekrana gelen; TRT 1'de Müslüm, Kanal D'de Kod Adı: Olympus, Star TV'de Bizim Köyün Şarkısı, Show TV'de Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor, Fox TV'de Recep İvedik 6 yapımları ile belirleniyor. İşte 3 Eylül reyting sonuçlarına ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2023 - 07:31 Güncelleme: 04.09.2023 - 07:31
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        Dünün reyting sonuçları, izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. 3 Eylül Pazar akşamı ekrana gelen;TRT 1’de Müslüm, Kanal D’de Kod Adı: Olympus, Star TV’de Bizim Köyün Şarkısı, Show TV’de Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor, Fox TV’de Recep İvedik 6 yapımları reyting sonuçlarında ilk sırada yer almak için mücadele verdi. İşte 3 Eylül 2023 dünün reyting sonuçları sıralaması hakkında merak edilenler...

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        3 EYLÜL TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        Reytingler açıklandığında haberimize eklenecektir.

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        3 EYLÜL AB REYTİNG SONUÇLARI

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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